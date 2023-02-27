Behnam Pendash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behnam Pendash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Behnam Pendash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Behnam Pendash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Behnam Pendash 25 Şubat 2000 tarihinde Ramhormoz, Iran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da بهنام پنداش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Behnam Pendash Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Behnam Pendash, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Behnam Pendash'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Behnam Pendash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Behnam Pendash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Behnam Pendash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Behnam Pendash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sanat Naft

Behnam Pendash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Behnam Pendash şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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