Behrouz Norouzifard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behrouz Norouzifard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Behrouz Norouzifard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Behrouz Norouzifard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Behrouz Norouzifard 22 Mayıs 1994 tarihinde Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da بهروز نوروزی فرد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Behrouz Norouzifard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Behrouz Norouzifard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 28 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Behrouz Norouzifard'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Behrouz Norouzifard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Behrouz Norouzifard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Behrouz Norouzifard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Behrouz Norouzifard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Shahin Bushehr

30 Eylül 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

28 Ağustos 2021 yılında Paykan FC

Behrouz Norouzifard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Behrouz Norouzifard şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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