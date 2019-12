Behzat Ç bitti mi? | Behzat Ç neden yok? | Behzat Ç yeni sezon ne zaman?

Behzat Ç bitti mi? Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizisinin bitip bitmediği konusunda internette arama yapılıyor. Birçok internet kullanıcısı "Behzat Ç bitti mi?" ve "Behzat Ç neden yok?" sorularının cevabını arıyor. Fenomen dizinin devam edip etmeyeceği konusunda açıklama da yapıldı. Peki Behzat Ç bitti mi? Behzat Ç neden yok? Ayrıntılar haberimizde.

BEHZAT Ç. BİTTİ Mİ? BEHZAT Ç NEDEN YOK?

Behzat Ç. bitti mi? sorusu dizinin fanları tarafından merak ediliyor. Blu TV'den konuya ilişkin açıklama geldi. Blu TV resmi instagram hesabının story kısmından konuya ilişkin açıklama yaptı.

BLuTv'den yapılan açıklamada "Projenin devam etmesi için her türlü ihtimali sonun kadar deneyip çözümler üretmeye çalıştık. Her şey netleşmeden yanlış ya da eksik bilgi vermek istemedik. Tüm büyük projelerde olduğu gibi Behzat Ç.'nin de hayata geçirilmesi birçok paydaşım aynı motivasyon, zaman ve emek düzleminde bir araya gelmesiyle mümkün olabiliyor. Her ne kadar maksimum efor sarf etsek de Behzat Ç.'nin ikinci sezonunu elimize olmayan sebeplerden ötürü 2020 yılında sizinle buluşturamıyoruz" denildi.

İşte Blu Tv'den yapılan o açıklama:

BEHZAT Ç DİZİSİNİN KONUSU

Behzat, 1985 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra, Ankara Polis Departmanı Cinayet bürosunda çalışmaya başlar. Korkusuz, zeki, güçlü ve karizmatiktir. Tüm meslektaşları daha üst makamlara gelirken, Behzat dedektif olarak kalır. Her zaman başını belaya soksa da, suçluları yakalamak için kendi yöntemleri vardır. Sürekli disiplin kuruluna sevk edilir ancak asla değişmeyecektir. Behzat kimseye güvenmez, özellikle de kadınlara..Behzat kurallara uymaz, kendi kurallarını yaratır.