Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!

Bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisinin devamı niteliğinde olacak olan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

YAYINLAMA
Google News
Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu! 1

2019 yılında ekranlardaki macerasını tamamlayan Behzat Çç dizinin oldukça geniş bir izleyici kitlesi bulunuyordu. Toplam 105 bölümde tamamlanan dizi reyting rekorları kırıyordu. Bahzat Ç’nin devamı niteliğinde olacak olan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ dizinin Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden dizinin yayın tarihini açıkladı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor! Erdal Beşikçioğlu dizinin yayın tarihini duyurdu!
2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kısmetse Olur başvuru formu 2022
2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kısmetse Olur başvuru formu 2022
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan'dan Yıldız'a ihanet... Ender ile mi evleniyor?
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan'dan Yıldız'a ihanet... Ender ile mi evleniyor?
Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?
Tuzak dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor, oyuncuları kim, konusu ne? Tuzak dizisi nerede çekiliyor?
ATV canlı yayın Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm full, tek parça izle | Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle Youtube
ATV canlı yayın Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm full, tek parça izle | Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle Youtube
Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Son Haberler
Sözcü Gazetesi - Ekrem İmamoğlu gerginliği sona erdi! Manşeti İmamoğlu'na ayırdılar
Sözcü Gazetesi - Ekrem İmamoğlu gerginliği sona erdi! Manşeti İmamoğlu'na ayırdılar
Bitcoin kritik seviyeye demir attı! Uzman isimden kripto para yatırımcılarına önemli tavsiye: Olacakları söyleyip uyardı!
Bitcoin kritik seviyeye demir attı! Uzman isimden kripto para yatırımcılarına önemli tavsiye: Olacakları söyleyip uyardı!
Onu hiç böyle görmediniz! Mehmet Ali Erbil'in içler acısı hali üzdü!
Onu hiç böyle görmediniz! Mehmet Ali Erbil'in içler acısı hali üzdü!
Ünlü şarkıcı Hadise, güzelliğiyle Roma'yı yaktı kavurdu! Haç işaretine benzer kolyesi dikkat çekti! "Kadın yeniden doğdu..."
Ünlü şarkıcı Hadise, güzelliğiyle Roma'yı yaktı kavurdu! Haç işaretine benzer kolyesi dikkat çekti! "Kadın yeniden doğdu..."
27 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
27 Eylül 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TRT 1 Kasaba Doktoru 17. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube
TRT 1 Kasaba Doktoru 17. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube
FOX TV İyilik 11. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube
FOX TV İyilik 11. bölüm yeni sezon full, tek parça izle | İyilik yeni sezon Youtube
Çok Okunanlar
2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar ? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar ? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı!
Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı!
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
12 Kasım tatbikatta ne yapılacak? Neden tatbikat yapılıyor? Tatbikat saat kaçta?
Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Motorine büyük indirim geliyor
Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Motorine büyük indirim geliyor
İntibah dizisi oyuncuları kim? İntibah dizisinde kimler oynayacak? Konusu ne?
İntibah dizisi oyuncuları kim? İntibah dizisinde kimler oynayacak? Konusu ne?
Star TV Duy Beni 12. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube
Star TV Duy Beni 12. bölüm full, tek parça izle | Duy Beni son bölüm izle Youtube
ATV Aldatmak 1. bölüm full, tek parça izle | Aldatmak son bölüm izle Youtube
ATV Aldatmak 1. bölüm full, tek parça izle | Aldatmak son bölüm izle Youtube
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Sahipsiz kediyi yakarak öldüren caniden pes dedirten açıklama! "Kendimde değildim"
Sahipsiz kediyi yakarak öldüren caniden pes dedirten açıklama! "Kendimde değildim"