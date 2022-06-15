2010 yılında yayınlanan ve kısa sürede fenomen olan Behzat Ç dizisinin baş rol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu yaptığı açıklamalarla, dizi severleri heyecanlandırdı. Dillerden düşmeyen replikleriyle sosyal medyada ünlü olan dizi, milyonlarca kişi tarafından konuşuluyor. Bunun ardından Behzat Ç yeniden mi başlıyor, geri mi dönüyor, yeniden başlayacak mı 2022 ? Behzat Ç ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak ? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

BEHZAT Ç YENİDEN Mİ BAŞLIYOR 2022?

Magazin muhabirlerine vermiş olduğu röportajla hayranlarını sevindiren Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç dizisinin aynı kadroyla seyirciyle tekrar buluşacağını aktardı. Beşikçioğlu röportajında,"Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" açıklamalarına da yer verdi.

BEHZAT Ç GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Dizinin ekranlara geri döneceğini duyuran Erdal Beşikçioğlu, yer aldığı diğer dizilerdeki senaryoların, Behzat Ç dizisinin senaryosu kadar etkili bir gücünün olmadığını söyledi. Dizilerde Behzat Ç. gibi etkisi güçlü karakterlerin olması gerektiğini belirten oyuncu, “Yeni kuşak diziler, karakterlerin hikayesinin peşine takılmak yerine olay örgülerinin peşine takıldığı için sistem kendi içerisinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor.” açıklamalarına yer verdi.

BEHZAT Ç YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Muhabirler tarafından kendisine yöneltilen "Çekimler ne zaman başlayacak" sorusuna "Pek yakında" cevabını veren oyuncu, yüzleri gülümsetti.

BEHZAT Ç NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayın hayatına ilk defa 2010 yılında başlayan dizi, daha ilk bölümüyle seyirci üzerinde müthiş bir etki bırakmıştı. Dizinin 4. sezonu 2019 yılında dijital platformda yayınlamıştı. 3. defa ekranlara gelmesi beklenen dizinin yeni sezonların ne zaman ekrana geleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

NEREDE YAYINLANACAK?

Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından uyarlanan ünlü dizi, ilk olarak Star Tv'de yayınlamış, 6 sene sonra çekilen 4. sezonu ise 2019 yılında BluTV'de yayınlanmıştı. Çekimlerine çok yakında başlanacak ve 3. defa seyirciyle buluşacak olan dizinin yeni sezonu da yine BluTv'de yayınlanacak.