Bein Manşet saat kaçta, hangi gün 2021? İşte Bein Manşet yayın saati

Türkiye Süper Ligi'nin yayıncısı olan Bein Sports'un, Bein Sports HD1 ve Bein Sports Haber kanallarında canlı olarak ekranlara gelen Murat Caner'in sunduğu spor yorumcusu Uğur Meleke'ni yorumlarıyla renk kattığı Bein Manşet programı eski saatine döndü.

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Bein Manşet programı hafta içi her gün saat 11.00'de Murat Caner'in sunumu ve Uğur Meleke'nin yorumlarıyla Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Haber'den canlı olarak ekranlara gelecek. Programın tekrarı ise saat 14.00'de HD 1 kanalından izlenebilecek.