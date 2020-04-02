Bein sports 1 yayın akışı 2 Nisan 2020 perşembe
Özellikle spor severler tarafından Bein sports 1 yayın akışı oldukça merak ediliyor. Biz de sizin için 2 Nisan 2020 perşembe günü Bein sports 1 yayın akışı listesine haberimizde yer verdik. Peki Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı en çok araştırılan konular arasında. Peki Bein sports 1 kanalında bugün neler var? İşte 2 Nisan 2020 perşembe günü Bein sports 1 yayın akışı...
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 2 NİSAN 2020
2 Nisan 2020 perşembe günü TV'de hangi spor müsabakaları olduğunu merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. İşte tam liste...
00:00 beIN Manşet
01:00 İyi Akşamlar İstanbul
01:00 Maç Saati
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
02:45 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:45 Süper Lig Kısa Özet
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:45 Maç Saati
08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
09:15 Maç Saati
10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
11:00 İyi Akşamlar İstanbul
12:00 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
13:45 Maç Saati
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 beIN Wellness
14:30 Taraftar
15:30 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 Futbolun Şehirleri
19:00 Maç Saati
19:00 beIN Wellness
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
22:00 Maç Saati
22:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:00 Taraftar
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
HABERE YORUM KAT