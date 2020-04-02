Bein sports 1 yayın akışı 2 Nisan 2020 perşembe

Bein sports 1 yayın akışı en çok araştırılan konular arasında. Peki Bein sports 1 kanalında bugün neler var? İşte 2 Nisan 2020 perşembe günü Bein sports 1 yayın akışı...

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 2 NİSAN 2020

2 Nisan 2020 perşembe günü TV'de hangi spor müsabakaları olduğunu merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. İşte tam liste...

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

01:00 Maç Saati

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Kısa Özet

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

09:15 Maç Saati

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

13:45 Maç Saati

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 beIN Wellness

14:30 Taraftar

15:30 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Maç Saati

19:00 beIN Wellness

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

22:00 Maç Saati

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

23:00 Taraftar

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri