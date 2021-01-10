Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesi ile sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Bein Sports'un Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını esnasında yaşananlara tepki gösterildi. Peki Bein Sports Fenerbahçe olayı nedir? | Fatih Karagümrük Konyaspor maç yayınında ne oldu? İşte ayrıntılar.

BEİN SPORTS FENERBAHÇE OLAYI NEDİR?

Bein Sports'un Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını esnasında, ekrana Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratlar ekrana verildi.

FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇ YAYININDA NE OLDU?

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Bein Sports'un Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını esnasında, ekrana verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların duyulmasına tepki gösterildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesi ile sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir.

Sezon başından bu yana; sınırını ve haddini aşan karar ve yaklaşımlarından dolayı yayıncı kuruluşu en üst düzeyde pek çok kez uyarmış ve tek beklentimizin yayıncı kuruluşa yakışan şekilde 'objektif, adil, tarafsız' bir politika olduğunu kendilerine iletmiştik.

Bu son gündemle beraber ise, yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe aleyhine atılan adımların artık kasıtlı şekilde akıl almaz boyuta getirildiği ve bu dakikadan sonra düzelmesinin kesinlikle mümkün olmayacağı netlik kazanmıştır.

Bununla birlikte bu yaşanan son olay tamamen göstermiştir ki peş peşe yaşanan tüm olayları teknik bir hata vb. söylemlerle açıklamaya çalışmak Fenerbahçe camiasının aklıyla alay etmektir.

Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız."

BEİN SPORTS'A SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarla Bein Sports'a tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA #BUKAÇINCIREZALETİNBEİN PAYLAŞIMLARI

Twitter'da Bein Sports'a gelen tepkiler şu şekilde:

- Yönetim buna da ses çıkarmassanız yazıklar olsun. O hande denen gs köpeğini o mecradan kovdurtun #BuKaçıncıRezaletBein

- BİZ TEK SİZ HEPİNİZ!

- Cidden sizin rezilliklerinizden bıktım

- Bu kadar da olmaz artık ya, hazır Mesut Özil de gelmişken yayın havuzundan çıksak ne kadar güzel olur değil mi

-YETER ARTIK YAPILAN HER ŞEY FENERBAHÇE ALEYHİNE ŞİMDİ DE KALKMIŞSINIZ KÜFÜR EDİYORSUNUZ

- Karagümrük - Konyaspor macında Fenerbahçe'ye edilen küfürlü tezahüratı yayınlayan Bein Sports, Hande Sümertaş anladığınız dilden konuşmasını biliriz, ayar etmeyin adamı!!!