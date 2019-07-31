BeIN Sports krizi devam ediyor! Gelen teklifler ise ilginç...

Süper Lig yayın kuruluşu ile hala buzlar erimedi.

BeIN Sports ile Kulüpler Birliği ve Federasyon arasındaki görüşmeler sürerken 43 ülkede yayıncılık yapan dünya medya devi BeIN Sports kulüplerden yayın ücretlerinde indirim yapmasını istiyor.

Digiturk yetkilileri ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son 45 günde 12 kez buluştular fakat görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Altaylı BeIn Sports'un Türkiye'den çekilmeye niyeti olduğunu belirterek, böyle bir olasılıkta maç yayınlarının nasıl gerçekleştirileceği konusunda ihtimalleri okurları ile paylaştı.

"Medyanın hali ortada, ekonominin hali ortada. Hiçbir özel sektör yayıncısı kalkıp da buraya 500 milyon dolar, bırakın 500’ü 300 milyon dolar bile vermez. Veremez. Kulüplerin kendi yayınlarını yapmaları hiç de akılcı değil." diye yazan Altaylı geriye kalan tek çarenin ise maçları yıllar önce olduğu gibi yine TRT'nin yayınlaması olduğunu belirtti.

Devlet televizyonunun böyle devasa bir bütçeyi nasıl karşılayabileceğinin de tartışmasını açan Habertürk yazarı, TRT'nin özel sektör televizyonlarıyla rekabet etmek yerine Süper Lig maçlarını yayınlaması gerektiğini belirtti.

Altaylı kendi maliyet formülünü de okurları ile şöyle paylaştı;

"Aldığım para bu işe yetmez diyorsa onun da kolayı var. Türkiye yılda yaklaşık 300 milyar kw/h elektrik tüketiyor.

Elektriğin kilovat saatine 1 kuruş zam yapılırsa ve bu “futbol yayın bedeli” olarak TRT’ye, oradan da kulüplere aktarılırsa 3 milyar TL’lik bir kaynak da yıllık olarak kulüplerin kasasına girer."

Katarlı BeinSport’la Süper Lig kulüpleri arasında yaşanan yayın krizi çözülebilmiş değil. Dolardaki artış nedeniyle 2016 yılında yapılan anlaşmanın değiştirilmesini isteyen Digitürk’ün kulüplere gerekli ödemeyi yapmaması nedeniyle, futbol maçlarının TV’den yayınlanmaması ihtimali bulunuyor.

Konuyu "Maç naklen yayınları için makul bir öneri" başlığıyla köşesine taşıyan Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir öneri geldi.

"KULÜPLERİ YÖNETEMİYORLAR YAYINCI MI OLACAKLAR GÜLDÜRMEYİN BENİ"

"İki yıl önce güle oynaya büyük hevesle ligin naklen yayın haklarına yıllık 500 küsur milyon dolar veren Bein şimdi kaçmaya çalışıyor." diyen Altaylı "Hiçbir özel sektör yayıncısı kalkıp da buraya 500 milyon dolar, bırakın 500’ü 300 milyon dolar bile vermez. Veremez.Kulüplerin kendi yayınlarını yapmaları hiç de akılcı değil.Kulüplerini yönetemeyen bu yönetimler bir de yayıncılık mı yapacaklar?Güldürmeyin beni." yorumunda bulundu.

"SÜPER LİG MAÇLARINI TRT YAYINLASIN"

Gelirinin önemli bir bölümünü, vatandaşın elektrik faturaları ile bandrol ücretlerinden elde eden TRT'nin bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu savunan Altaylı " Bize izlemediğimiz diziler yayınlamak ve yapımcıları zengin etmek ve özel sektör televizyonlarıyla rekabet etmek yerine Süper Lig maçlarını yayınlasın." diye yazdı.

"PARAM YETMEZ DERSE ELEKTRİĞE ZAM YAPIN"

TRT'nin "Aldığım para bu işe yetmez" demesi halinde de başka bir çözüm olduğunu kaydeden Altaylı "Türkiye yılda yaklaşık 300 milyar kw/h elektrik tüketiyor.Elektriğin kilovat saatine 1 kuruş zam yapılırsa ve bu “futbol yayın bedeli” olarak TRT’ye, oradan da kulüplere aktarılırsa 3 milyar TL’lik bir kaynak da yıllık olarak kulüplerin kasasına girer." diye yadı.