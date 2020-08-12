beIN SPORTS'un deneyimli spor spikeri Melih Şendil, kadınların spordaki yeri hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle oldukça fazla tartışılmıştı. Şendil'in Real Madrid - Manchester City maçının ardından "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" sözleri, spor gündemini oldukça meşgul etmişti. Şendil'in bu sözleri sonrası beIN SPORTS, deneyimli spiker ile yollarını ayırdı.

Bu yorumların ardında spor camiasında bulunan kadın sporcular, spikerler ve antrenörlerden oldukça büyük tepki alan Melih Şendil için beIN Group, kınama mesajı yayınlamıştı. Kınama mesajında şu ifadelere yer verilmişti:

"beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Melih Şendil, Real Madrid ile Manchester City'nin oynadığı karşılaşmada, Real Madrid'in pembe formasını eleştiride bulunarak, "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" ifadelerini kullanmıştı.

Şendil, ayrıca futbolun yanı sıra basketbolun da erkek oyunu olduğunu savunarak, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diye konuşmuş ve kamuoyunda tepki görmüştü.

MELİH ŞENDİL KİMDİR?

2019 yılı itibariyle Bein Sports ekranlarında maç spikerliği yapan Melih Şendil, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni okurken mesleğe başlangıç yaptı. Şendil, üniversiteden hocası olan 17-18 yıllık TRT spikeri olan Rıfat Araz’ın tavsiyesi üzerine mesleğe başladığını ifade ediyor.

Üniversite 3. sınıftayken TRT’nin spor spikerliği için sınav açtığını ifade eden Melih Şendil, hocasının da onayını olarak başvuru yaptığını ve sınavı kazandığını belirtiyor. Şendil, 1992 yılından bu yana mesleğini sürdürüyor.