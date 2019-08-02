Bein Sports ve Kulüpler 410 milyon dolar karşılığı anlaşmaya vardı

Günlerdir süren yayın krizinde mutlu son... Kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş beIN Sports daha önce defalarca kez bir araya gelmiş ancak taraflar bir türlü ortak noktada buluşamamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig'in yayıncısı beIN SPORTS arasında uzlaşma sağlandı. Süper Lig maçları 3 sezon daha beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Resmi açıklama 18:00'da yapılacak...

TFF Başkanı Nihat Özdemir önderliğindeki yönetim kurulu ile Bein Sports yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde üç sezon boyunca devam kararı alındı.

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Tarafların yaptıkları görüşmede yayın organizasyonunun mali şartlarını güvence altına aldığı, Süper Lig kulüplerinin herhangi bir hak kaybına uğramadan yol arkadaşlığının devam edeceği ifade edildi.

410 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bein Sports'un kulüplere ödeyeceği rakam ise 410 milyon dolar. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi. Resmi açıklamanın 18.00'de yapılması bekleniyor.2019-2020 sezonunun yayıncısı belli oldu!

NİHAT ÖZDEMİR FAKTÖRÜ

Bugün TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantı ardından Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman krizin çözümü konusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'e yetki verdiklerini söylemişt.

Bu açıklamanın saatler sonrasında yayıncı kuruluş krizi Nihat Özdemir'in büyük çabalarıyla çözüldü.