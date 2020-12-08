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beIN SPORTS'tan Hande Sümertaş açıklaması

Son günlerde spor kamuoyunu oldukça meşgul eden Hande Sümertaş ile ilgili tartışmalara, yayıncı kuruluştan yanıt geldi. beIN SPORTS, yaşananları sert bir dille eleştirirken çalışanı Hande Sümertaş'ın hakkını savunmayı ihmal etmedi.

beIN SPORTS'tan Hande Sümertaş açıklaması

Son günlerde spor medyasının ve kamuoyunun neredeyse tek konu başlığı haline gelen beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş, geniş bir kesim tarafından adeta lince uğramıştı. Son olarak 'Derin Futbol' programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın ileri seviye çirkin ifadeleri, bardağı taşıran damla oldu. Yayıncı kuruluş Digitürk, konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada, Hande Sümertaş'ın hakkı savunulurken, "Ahmet Çakar'ın dayanaktan yoksun ithamları ile devam eden saldırıları, Digiturk olarak en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerine de yer verildi. 

beIN SPORTS internet sitesinden paylaşılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Çalışanlarımızdan Sayın Hande Sümertaş'ı hedef alan ve bir süre önce sosyal medya üzerinden başlayıp dün gece Beyaz Futbol programı yorumcusu Ahmet Çakar'ın dayanaktan yoksun ithamları ile devam eden saldırıları, Digiturk olarak en şiddetli şekilde kınıyoruz.

Bu saldırılar her bakımdan kabul edilemez nitelikte olmanın yanı sıra, çalışanlarımızın güvenliğini tehlikeye sokmakta olup doğası gereği suç teşkil etmektedir. Bu saldırılar aynı zamanda, geçtiğimiz aylardan itibaren kurumumuza ve çalışanlarımıza yönelen, uçuk komplo teorileri ile şiddetin teşvik edildiği mazur görülemez bir taciz eğiliminin devamı niteliğindedir. Türk spor ve eğlence içeriklerini tanıtmak ve geliştirmek için her gün özveriyle işlerini yapan saygın ve itibarlı insanlardan oluşan çalışanlarımız bir yana, bu şekilde bir davranışa hiç kimsenin maruz kalmasını kabul edemeyiz.

Bu kabul edilemez davranışlara göz yuman herkes suç ortağıdır. Sayın Sümertaş'ın haklarını korumasına yönelik her türlü desteği vereceğimizi, sporda ve toplumda yeri olmayan bu saldırıların takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Onur Çelik
Spor Editörü


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