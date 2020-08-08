Beinsports, Melih Şendil'in tepki çeken açıklamalarını kınadı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı son 16 turunda oynanan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Real Madrid ve Manchester City arasındaki maçın ardından yayıncı kuruluş Beinsports'un spor spikeri Melih Şendil'in "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" sözleri tepki çekti.

Şendil, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" dedi.

Şendil'in açıklamaları sosyal medya platformu Twitter'da çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

BEİNSPORTS'TAN ŞENDİL'E KINAMA

Konunun sıcaklığı gündemde yerini korurken, yayıncı kuruluş Beinsports'tan yapılan açıklamada Şendil'in sözleri kınandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız "Maç Sonu" programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

TFF'DEN MELİH ŞENDİL AÇIKLAMASI: TASVİP ETMEYECEĞİMİZ...

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"beIN Sports kanalında dün gece yayınlanan "Maç Sonu" programında sunucu Melih Şendil, "futbolda kadınların olmaması" gerektiğine dair sporda ayrımcılık içeren ve asla tasvip etmeyeceğimiz ifadelerde bulunmuştur.

Kadın Milli Takımları ve liglerinde forma giyen kadın futbolcularımız ile daima gurur duyan, kadın futboluna teşvik eden, her platformda kadınlara destek veren Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Melih Şendil'i kabul edilemez, sporun ruhu ve değerleriyle bağdaşmayan sözlerinden dolayı kınıyoruz.

Ayrıca sunucusunu kınayan ve böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi aldığını açıklayan Süper Lig ve 1. Lig yayıncımız Digiturk'e teşekkürlerimizi sunarız."