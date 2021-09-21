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Beinsports sitesi çöktü mü, neden girilmiyor? Beinsports Bad Gateway nedir?

Türkiye'de ve dünyada birçok futbol maçlarının yayıncılığını yapan Beinsports'un Türkiye sitesine girmek isteyen kullanıcılar erişim hatası yaşadı. Bunun üzerine Beinsports sitesi çöktü mü, neden girilmiyor? Beinsports Bad Gateway nedir? soruları araştırılmaya başlandı. Cevaplar haberimizde...

Beinsports sitesi çöktü mü, neden girilmiyor? Beinsports Bad Gateway nedir?

Takımlarının maç özetlerini izlemek için Türkiye'de Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Beinsports'un web sitesine girmek isteyen kullanıcılar problem yaşadı. Uzun süre açılmayan site daha sonrasında ise kullanıcıları farklı bir mesajla karşıladı. Bunun üzerine ise internet arama motorlarında Beinsports sitesi çöktü mü, neden girilmiyor? Beinsports Bad Gateway nedir? Soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

BEINSPORTS SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

Beinsports'un sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Beinsports'un erişim engeliyle ilgili yetkililerden bir açıklama yapılmazken sitenin yoğun kullanımdan ötürü çöktüğü tahmin ediyliyor. Son olarak oynanan olaylı Beşiktaş - Adana Demirspor maçı nedeniyle özeti ve haberleri takip etmek isteyen sporseverlerin yoğun trafiği nedeniyle sitenin çöktüğü düşünülüyor.

Beinsports sitesi çöktü mü, neden girilmiyor? Beinsports Bad Gateway nedir?

BEINSPORTS BAD GATEWAY NEDİR?

Beinsports'un sitesine erişim sağlamak isteyen kişiler 'Bad Gateway " mesajıyla karşılaşıyor. u mesajın ne anlama geldiği merak ediliyor. "Bad Gateway" mesajı genellikle internet sitesinin, farklı bir internet sitesinden veri alışverişinde geçersiz cevap alması sonucunda oraya çıkar ve çoğunlukla yazılımsal müdahalelerle çözülebilmektedir. Beinsports'un sitesindeki yazılımsal bir problem nedeniyle bu hatayla karşılaşılmaktadır.

Beinsports sitesi çöktü mü, neden girilmiyor? Beinsports Bad Gateway nedir?

 

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