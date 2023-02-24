Beji Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beji Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beji Anthony adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beji Anthony Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beji Anthony 4 Ocak 1999 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Amos Beji Anthony şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beji Anthony Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGBEVE KSPORTS yapmaktadır. Beji Anthony, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Beji Anthony'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beji Anthony Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beji Anthony isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beji Anthony Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beji Anthony futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Egnatia

31 Ağustos 2018 yılında FK Bylis

30 Haziran 2019 yılında KF Egnatia

1 Temmuz 2019 yılında FK Bylis

Beji Anthony Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beji Anthony şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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