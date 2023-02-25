Beka Dartsmelia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Dartsmelia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Dartsmelia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Dartsmelia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Dartsmelia 21 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა დარცმელია şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Dartsmelia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 28 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Beka Dartsmelia'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Beka Dartsmelia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Dartsmelia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Beka Dartsmelia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Dartsmelia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Tbilisi

10 Ağustos 2019 yılında FC Locomotive

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Tbilisi

28 Şubat 2020 yılında FC Locomotive

28 Ağustos 2022 yılında Newcastle

Beka Dartsmelia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Dartsmelia şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Beka Dartsmelia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.