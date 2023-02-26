Beka Gabiskiria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Gabiskiria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Gabiskiria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Gabiskiria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Gabiskiria 13 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა გაბისკირია şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Gabiskiria Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Beka Gabiskiria'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Gabiskiria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Gabiskiria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Beka Gabiskiria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Gabiskiria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2016 yılında Sakartvelos U.

1 Mart 2019 yılında FC Merani

1 Ocak 2021 yılında FC Telavi

20 Haziran 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Şubat 2022 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2023 yılında FC Gareji

Beka Gabiskiria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Gabiskiria şuan FC Gareji takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.