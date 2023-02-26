Beka Gugberidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Gugberidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Gugberidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Gugberidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Gugberidze 16 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა გუგბერიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Gugberidze Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Beka Gugberidze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Gugberidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Gugberidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beka Gugberidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Gugberidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Gugberidze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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