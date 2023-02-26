Beka Kartvelishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Kartvelishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Kartvelishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Kartvelishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Kartvelishvili 31 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა ქართველიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Kartvelishvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Beka Kartvelishvili'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Kartvelishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Kartvelishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beka Kartvelishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Kartvelishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Gagra

1 Ocak 2012 yılında Metallurgist II

1 Ağustos 2012 yılında Olimpia Balti

1 Mart 2013 yılında Rapid G.

30 Haziran 2013 yılında Olimpia Balti

1 Temmuz 2014 yılında FC Algeti

1 Ocak 2015 yılında Metalurgi R.

1 Ağustos 2015 yılında FC Algeti

1 Temmuz 2016 yılında FC Meshakhte

1 Ocak 2018 yılında Spaeri

Beka Kartvelishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Kartvelishvili şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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