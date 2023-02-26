Beka Kavtaradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Kavtaradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beka Kavtaradze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Beka Kavtaradze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Beka Kavtaradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Kavtaradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beka Kavtaradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Kavtaradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Kavtaradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Kavtaradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Kavtaradze 15 Haziran 1999 tarihinde Dusheti şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა ქავთარაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Kavtaradze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Maksym Stefansky yapmaktadır. Beka Kavtaradze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Beka Kavtaradze'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Kavtaradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Kavtaradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Beka Kavtaradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Kavtaradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

1 Ocak 2020 yılında Saburtalo

19 Şubat 2021 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

1 Ağustos 2022 yılında FC Telavi

Beka Kavtaradze kimdir

Beka Kavtaradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Kavtaradze şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Beka Kavtaradze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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Beka Kavtaradze nereli

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