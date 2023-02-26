Beka Kharaishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Kharaishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Kharaishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Kharaishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Kharaishvili 27 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა ხარაიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Kharaishvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Beka Kharaishvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Beka Kharaishvili'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Beka Kharaishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Kharaishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beka Kharaishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Kharaishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Saburtalo II

1 Ocak 2022 yılında FC Locomotive

Beka Kharaishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Kharaishvili şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Beka Kharaishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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