Beka Kharshiladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Kharshiladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beka Kharshiladze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Beka Kharshiladze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Beka Kharshiladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Kharshiladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Beka Kharshiladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Kharshiladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Kharshiladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Kharshiladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Kharshiladze 30 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა ხარშილაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Kharshiladze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Beka Kharshiladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Beka Kharshiladze'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Kharshiladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Kharshiladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Beka Kharshiladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Kharshiladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Academy

1 Temmuz 2020 yılında Rustavi

15 Şubat 2022 yılında Kolkheti Poti

Beka Kharshiladze kimdir

Beka Kharshiladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Kharshiladze şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Beka Kharshiladze nereli

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