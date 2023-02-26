Beka Khojanashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Khojanashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Khojanashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Khojanashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Khojanashvili 23 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Khojanashvili Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Beka Khojanashvili'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beka Khojanashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Khojanashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beka Khojanashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Khojanashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Spaeri

Beka Khojanashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Khojanashvili şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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