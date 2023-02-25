Beka Mikeltadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beka Mikeltadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beka Mikeltadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beka Mikeltadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beka Mikeltadze 26 Kasım 1997 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბექა მიქელთაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beka Mikeltadze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Beka Mikeltadze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Beka Mikeltadze'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Beka Mikeltadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beka Mikeltadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beka Mikeltadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beka Mikeltadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında FC Zestaponi

15 Ocak 2015 yılında Dinamo Academy

1 Nisan 2016 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

1 Temmuz 2018 yılında Anorthosis

8 Temmuz 2019 yılında Rubin Kazan

11 Şubat 2020 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2020 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2020 yılında Rotor Volgograd

19 Şubat 2021 yılında AO Xanthi

7 Temmuz 2021 yılında Newcastle

Beka Mikeltadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beka Mikeltadze şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Beka Mikeltadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 15 numaralı formasıyla 15 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

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