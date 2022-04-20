Bekaret açıklamasıyla hayrete düşüren ilişki terapisti Selin Karacehennem'den yine çok konuşulacak sözler! "Kocanız ilişkiye girmeye üşeniyorsa..." Bekaret hakkında söyledikleriyle dikkatleri üzerine çeken ilişki terapisti Selin Karacehennem, "İlişkiye bile girmeye üşenen kocam var. Nasıl onu kendime çekeceğim" diye soran takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

1 8 Psikolojik danışmanlık, evlilik ve ilişki terapistliği yapan ünlü yaşam koçu Selin Karacehennem sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlayarak gündeme gelmeye devam ediyor.