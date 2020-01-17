Bekaretini vereceğini söyledi 1 milyon 200 bin euro teklif geldi

Eskort bir site üzerinden bekaretini vereceğini açıklayan Ukraynalı genç kız, bekaret karşılığı tam tamına 1 milyon 200 bin euro alacak.

BEKARETİ, DOKTOR TARAFINDAN ONAYLANDI

Katya isimli Ukraynalı genç kız, uluslararası bir eskort şirketi üzerinden bekaretini satışa çıkardı. Site tarafından yapılan açıklamada genç kızın bekaretinin doktor raporuyla da onaylandığı duyuruldu.

ALMAN İŞ İNSANI ALDI

Eskort sitesi üzerinden satılığa çıkartılan genç kızın bekaretini, bir Almanyalı iş insanı 1 milyon 200 bin euro karşılığında satın aldı. Almanya'nın Münih kentinde yaşadığı belirtilen iş insanının dünya çapında birçok yerde fitness salonları bulunduğu öğrenildi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TEKLİFLER DE AÇIKLANDI

Söz konusu eskort sitesi, Alman iş insanının 1 milyon 200 bin euroya bekareti satın aldığını duyururken, 2. ve 3. en çok teklifi veren kişileri de duyurmayı ihmal etmedi. Bekareti satın almak için teklif veren kişilerin kimlik bilgilerinin kesinlikle açıklanmayacağı belirtilirken 2. en çok teklif veren kişinin New York'ta avukatlık yapan bir isim olduğu, 3. en çok teklif veren kişinin ise Japonya'nın Tokyo kentinden bir şarkıcı olduğu açıklandı.

İKİNCİ TEKLİF 1 MİLYON EURO

2. en çok tekilifi veren New Yorklu avukatın 1 milyon euro, 3. en çok teklifi veren Japon şarkıcının ise 800 bin euro teklif ettiği belirtildi.