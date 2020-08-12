Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçilerin istihdamları için alım yapılacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde toplam 8 bin 242 bekçi alımı yapıldı. 2020 yılı için de kontenjanların artması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

2020 yılı bekçi alımı için tarih ve kontenjan bilgisi henüz paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz içinde yer verilecektir. Öte yandan başvuru tarihleri kesinleştikten sonra adaylar online olarak başvuru yapabilecek.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bekçi maaşları her yıl değişebilmektedir. Son verilen bilgiye göre İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL, Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL, Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL, Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL maaş alır.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL’dir.

EKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Önceki yıllar için yayımlanan bekçi alımı başvuru şartları aşağıdaki gibidir;