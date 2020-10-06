Bekçi çalışma saatleri ve maaşları 2020 |Nasıl bekçi olunur, şartları nelerdir?

Bekçi çalışma saatleri nasıl? Bekçilik için yaş sınırı var mı? Nasıl bekçi olunur? Bekçi alım şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler haftada 40 saat çalışmakla beraber akşam saatlerinden sabaha kadar sürecek olan mesailer haftanın 6 günü sürüyor. Ülkemizde hırsızlığı önlemek ve huzuru sağlamak için görevlendirilen bekçiler hakkında bilgiler haberimizde...

BEKÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Bekçiler gece saatlerinde mesai yapmaktadırlar. Akşam 22.00’dan sabah 07.00’e kadar mesaileri sürmektedir. Güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre içinde görev yapan bekçilerin haftalık çalışma süreleri 40 saat. Güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde belirtilen çalışma süresi ve saatleri dışında çalıştırılmıyorlar. Emeklilik yaş hadleri de 60.

NASIL BEKÇİ OLUNUR?

Bekçi olmak için elverişli boy ve kilo oranlarına sahip olmak gerekir.

BEKÇİLİK İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

Bekçilik için yaş sınırı bulunmasa da lise mezunu olmak ve askerlik hizmetini tamamlamak gerekir. Bu da en azından 20 yaşında olmak anlamına gelmektedir.

BEKÇİ MAAŞLARI

İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.

Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.

Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.

Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI