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Bekçi Gökşen Koşal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gökşen Koşal şehit mi oldu?

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kavga ihbarı üzrine olay yerine giden iki bekçiden bir tanesi olan Gökşen Koşal, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bekçi Gökşen Koşal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gökşen Koşal şehit mi oldu? Detaylar haberimizde...

Bekçi Gökşen Koşal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gökşen Koşal şehit mi oldu?

Tekirdağ'da polis ekiplerine yapılan ihbarda, Süleymanpaşa içesine bağlı Karadeniz Mahallesi Toki Konutları'nda kavga olduğu belirtildi. Bunun üzerine bekçi Gökşan Koşal ve meslektaşı Fırat Doğan bölgeye intikal etti. Ancak kavgaya müdahale etmek isteyen bekçilere silahlı saldırı ile karşılık verildi. Bunun üzerine, Bekçi Gökşen Koşal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gökşen Koşal şehit mi oldu? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

BEKÇİ GÖKŞEN KOŞAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | GÖKŞEN KOŞAL ŞEHİT Mİ OLDU?

31 yaşındaki Bekçi Gökşen Koşal, kavga ihbarı üzerine meslektaşı Fırat Doğan ile birlikte, olaya müdahale etmek için gittiği bölgede silahlı saldırıya uğradı. Kavgaya karışan bir kişinin, pompalı tüfekle bekçilere ateş etmesi sonucu Koşal ve Doğan yaralandı. 

Bekçi Gökşen Koşal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Gökşen Koşal şehit mi oldu?

Nereli olduğu henüz öğrenilemeyen Koşal, kaldırıldığı Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, doktorların tüm çabalarına rağamen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı Bekçi Fırat Doğan’ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Acı haberi duyan bekçilerin arkadaşları hastaneye akın etti.

Bekçilere silahlı saldırının ardından olayla ilgisi olduğu tespit edilen bir kişi, özel harekat destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı N.S., zırhlı polis aracı ile hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Olayın ardından Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da hastaneye geldi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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