İstanbul Bağcılar'da yaşanan kaza sonrası yaralanan Kansu Turan Türkiye'de en çok konuşulan konular arasına girdi. Bunun üzerine internet kullanıcıları Bekçi Kansu Turan kimdir? Kaç yaşında? Nereli ? Şehit mi oldu? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

BEKÇİ KANSU TURAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ ? ŞEHİT Mİ OLDU?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kansu Turan, İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda ağır yaralandı. Kansu Turan Bağcılar Göztepe’de ikamet ediyordu. Edinilen bilgilere göre aslen Amasyalı olduğu bilinen Turan’ın yaşı hakkında net bilgi bulunmamaktadır. Meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan Turan'ın kısa bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi. Yapılan açıklamalarda Kansu Turan'ın şehit olduğu öğrenildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kansu Turan'ı hayattan koparan kaza İstanbul Bağcılar'da yaşandı. 34 JDD 85 plakalı otomobilin sürücüsü Önder Ç. polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisler saat 13.30 sularında kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı. Saat 02:00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 2.Hürriyet Caddesi'ne kadar ulaşan şüpheli otomobil, cadde üzerinde denetleme yapan bekçilere çarparak olay yerinden kaçmıştı.

Cinayet gibi kazada sürücünün alkollü olduğu öğrenildi. Öte yandan Kansu Turan çarpmanın etkisiyle 100 metre sürüklendi ve bacağı koptu. Kansu Turan'ın kopan ayağı vatandaşların yardımıyla bulunduktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Turan uzvu ile birlikte hastaneye götürüldü. Kaza sonrasında alkollü sürücü Önder Ç. polis ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak gözaltına alınmıştı.

BAKAN SOYLU "EMNİYET TEŞKİLATIMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan olay sonrasında twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Soylu paylaşımında "İstanbul’da, dur ihtarına uymayan aracın çarpması sonucu Şehit düşen Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Kansu Turan'a, Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Makamı âlî olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.

VALİ YERLİKAYA "GECE KARTALIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Küçükçekmece ilçemizde kontrol noktasında görevli bekçimiz Kansu Turan, "DUR" ihtarına uymayan bir aracın çarpmasıyla şehit düştü. Acımız büyük. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Gece Kartalımızın ruhu şâd, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.