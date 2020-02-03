Bekçi nasıl olunur? Maaş ve şartları 2020

Geçtiğimiz yıllarda bir çok bekçi alınacağı söz ediliyordu ve bunun üzerine 30 bin bekçi alımı tamamlandı. Bekçilerimiz tüm bu olan olayların üzerine görevlerine başladılar. 2020 yılında ise da bekçi alımı yapacak, 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 bekçi alacağını duyurdu. Başvuru tarihlerinde ise internet üzerinde başvurular kabul edilecek. Ancak bekçi olabilmek için Polis Akademisi Başkanlığı (POMEM) tarafından bildirilen bekçi şartlarını taşımak gerekiyor. Bekçi maaşlarının oldukça yüksek olmasından ötürü ise birçok kişi tarafından bu mesleğin tercihine yönelik bir artış söz konusu.

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımları için yapılacak olan sınava başvurmak için gereken pek çok önemli sayılabilecek şartlar vardır. İşte bunlardan bazıları:

Lise ve dengi okul mezunu olmak. Türk vatandaşı olmak. Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak Askerlik hizmetini tamamlamış olmak. Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak. Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak. Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sağlık sebebi dışında) Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak. Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması. Sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak. Silahlı görev yapmaya veya silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması. Toplumda kötü özellikleri ile tanınmamış olmak. Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması. Kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması. En az 1,67 boy oranına sahip olmak. Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalı. Başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak. Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bu şartları taşımadığının tespiti halinde sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Sınav başvuru talebinizi içeren dilekçe.

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport.

Diplomanın aslı ve fotokopisi.

Sınav başvurusunda bulunduğunuz il sınırları içerisinde 1 senedir ikamet ettiğinizi kanıtlar belge.

Son 1 yıla ait 4 tane biyometrik fotoğraf.

Yukarıda saydığımız şartlardan eşinin ya da kendisinin bekçilik için engel teşkil edecek durumlarının olmaması.

Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont.

Sağlık bilgilendirme formu.

Yaş düzeltmesi yaptıranların yaş düzeltme evrakları.

Askerlik hizmetinin tamamlandığını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir.

ÜÇ AŞAMALI SINAV NASIL YAPILIYOR?

Bekçi alımları için yapılacak olan sınav 3 aşamadan oluşuyor. Bu sınav kategorileri yazılı, sözlü ve fiziki yeterliliktir.

Adaylar öncelikle yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sorulacak sorular Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanlarında olacaktır. Sınava giren ve soruları cevaplayanlar, cevapları optik form üzerine işaretlemek sureti ile sınavı tamamlayacaklardır. Bu sınavdan başarı ile geçmenin koşulu 100 puanlık olan sınavdan en az 50 puan almaktır. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu puan hakkında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İkinci aşama fiziki yeterlilik aşamasıdır. Bu sınavda adayların kabiliyetleri ve fiziki durumları incelenerek eleme yapılacaktır. Sınav komisyonu tarafından yapılacak olan inceleme neticesinde 60 puan alanlar bu aşamadan da geçmiş sayılacaktır. Başarısız olanlar ise elenmiş olacaktır.

ADAYIN 70 PUAN ALMASI GEREKMEKTEDİR

Üçüncü aşama ise sözlüdür. Bu aşamada kendini ifade edilme yeteneği, adayın özgüven derecesi incelenecektir. Aday bu süreçte genel kültür konularını içerek kartlar arasından seçim yaparak o konudaki fikirlerini açıklayacak ve verilen süre zarfında kısa bir sunum yapılması istenecektir. Komisyon tarafından adayın sunumuna müdahale edilebilecek ve kendisine sorular yöneltilebilecektir. Sözlü sınavda 5 kategori vardır. Bu kategoriler bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, özgüven, ifade yeteneği ve vücut dilidir. Her bir kategori 20 puandır. Bu kategoriler dikkate alınarak adayın 70 puan alması gerekecektir.

Aday bu üç sınava girdikten sonra aldığı puanlar üzerinden hesap yapılacaktır. Yazılı ve fiziki puanın yüzde 25’i, sözlü sınavın ise yüzde 50′ sinin ortalaması alınacaktır. Bu esas puan hesaplandıktan sonra sınavı kazananların isimlerini içeren bir liste asılacaktır. Listede yer alan isimler üzerinden arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılacaktır. Bu son aşamayı da başarı ile geçen bekçi adayından sağlık kurulu raporu istenecektir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Genel olarak başvurularını internet üzerinden yapacak olanlar için belirtilen tarihlerde Halkbank şubesine yatırılacaktır. Ücretler yalnızca Halkbank aracılığı ile alınmaktadır. İnternet bankacılığı, ATM ya da şubeler aracılığı ile sınav ücretleri yatırılabilecektir. Fakat internet üzerinden ödeme yapanlar dekontun çıktısını almalıdır. Çünkü istenen belgelerde yukarıda görüldüğü üzere dekont da bulunmaktadır. Şehit ve vazife malulü yakınları sınava ücretsiz olarak başvuru yapabilecektir. Ancak başvuru esnasında bunu belirtmeleri gerekmektedir. Yoksa ücreti yatırmadıkları için sınav başvurusu yapmamış sayılacaklardır. Sınav ücretini ödeyerek ön kayıt yaptırmayan ya da aynı başvuru için birden fazla defa ücret yatıranları ücretleri geri verilmeyecektir.

BEKÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Kimlik Sorma Yetkisi Hakkında Basın Açıklaması 21.11.2019 tarihinde yapılmıştı.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin halka yardım, şüpheli vatandaşlardan kimlik sorma ve araştırma görev ve yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerini genişletecek olan düzenleme içeren kanun teklifini 22 Ocak 2020 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

Bekçilerin Görev ve yetkileri ile ilgili olarak yayınlanan yönetmeliğin 16. maddesindeki Mahalle ve Çarşı bekçileri bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bekçilerin kimlik sorma yetkisi isimli içeriğimizi okuyabilirsiniz. Buna göre görev esnasında şüpheli şahısların kimlik ve hüviyet araştırma yetkisi verilen çarşı ve mahalle bekçilerinin görev sırasında kimlik araştırması yapmasına itiraz edilmesi suçtur.

Kimlik sorma yetkilerini kullanmak isteyen bekçileri zor kullanmak zorunda bırakılmamalıdır. 22 Ocak 2020 tarihinde Çarşı ve Mahalle bekçilerin atama, görev ve yetkilerini içeren 18 maddelik bir kanun teklifi tam metninine göre Çarşı ve Mahalle bekçilerin görev ve yetkileri şunlardır;

Halka yardım görevi

Devriye hizmet görevi

Durdurma ve Kimlik sorma görevi

Adli görev ve yetkileri çerçevesinde şüphelileri yakalamak, gerekli tüm tedbirleri almak,

Zor ve Silah kullanma yetkisi

Genel Kolluk kuvvetlerine yardım görevi vardır.

BEKÇİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMALIYIM?

Yöntem 1 İnternet Üzerinden Başvuru

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için başvurular açıklandığında Görev yapılmak istene il başvuru esnasında seçilecektir. Başvuru yapmak için buraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. E-devlet üzerinden başvuru yapmak da mümkün olmaktadır. Başvuruda bulunmak için internet sayfasını ziyaret ederek başvuru süresini geçirmemenizi tavsiye ederiz.

Yöntem 2 Bireysel Başvuru Yapılabiliyor

Bireysel başvuru için tarihler Polis Akademisinin resmi internet sitesinde duyuruluyor. Ön başvuru yapanlar ön sağlık kontrolleri için başvuru merkezlerine mesai saatleri arasında başvuruda bulunuyorlar. Müracaat Kabul Komisyonuna başvurmak sureti ile başvurular kabul edilecek olup belirtilen tarihler dışındaki kişisel başvurular reddedilecektir. Şahsen başvuru esnasında merkezlere hiçbir elektronik eşya sokulmadığı belirtiliyor.

Atama Süreci

Yapılacak olan 3 aşamalı sınavı geçtiğinizde atama işlemleri belirli usuller dahilinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak tek başına yetmemektedir. Bu süreçte arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmalarının da olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Bu araştırmalarında herhangi bir problem çıkmayanlar Sağlık Raporu almak üzere devlet hastanelerine sevk edilecektir. Sağlık durumunda çarşı ve mahalle bekçisi olmalarına herhangi bir engel olamayanların memur olarak atanması mümkün olacaktır.

Ataması yapılanların 15 iş günü içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. Herhangi bir gerekçe sunmadan hizmetlerinin başında olmayanlar hakkında yapılan atamalar iptal edilecektir. Bu süreçte boş kalan illere yedek listelerdeki kişiler dikkate alınarak liste sıralamasına göre atama yapılacaktır.

ATAMA VE ADAYLIK SÜRECİ

MADDE 4- e göre;

Sınavlarda başanlı olan, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş bulunanlar emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayı ile aday memur olarak atanırlar. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan fazla olamaz. Adaylık süresi içerisinde verilen temel ve hazırlayıcı eğitimlerde başarılı olanların asaleten atamaları yapılır. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başansız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıktan tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayı ile kesilir.

10 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANMIŞTI

Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 10.000 bekçi kadrosu verildi. 3-10 derecede Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında 10 bin bekçi kadrosu verildiği tebliğname de belirtildi. Cumhurbaşkanlığı 22 sayılı kararnamesini bu adresten inceleyebilirsiniz.

22 sayılı Tebliğnameye ait görsel yukarıda mevcuttur. Alımların 2020 yılında da Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacağı değerlendiriliyor.

BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Lise Mezunu bir mahalle bekçisinin 4.250 TL

Önlisans mezunu bekçiler 4.400 TL

Lisans mezunu bekçiler 4.657 TL civarında maaş aldığı belirtiliyor.

MAHALLE BEKÇİLERİ KAÇ SAAT ÇALIŞIYOR?

Genel itibariyle akşam 19:00 – sabah 07:00 arasında çalışan bekçiler Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapıyorlar. Haftalık 40 saat olan çalışma saatleri bekçilerin günlük çalışma saatleri güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan saatler arasını kapsayacak şekilde düzenlenir.

Bu kapsamda bekçilerin çalışma saatleri Emniyet tarafından belirlendiği biliniyor. Başvuru olmak isteyen ve şartları taşıyan adaylar eğitimleri genelde Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde yatılı olarak veriliyor.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı için Bekçi alım tarihleri henüz açıklanmadı fakat, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruları takip edebilir, daha detaylı bilgi için sitemizi takipte kalabilirsiniz...