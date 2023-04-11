Bekçiler de kolluk görevi görmektedir. İçişleri Başkanlığı bağlı olarak görev yapmaktadırlar. Mahalle ve çarşı bekçileri 772. sayılı yasaya göre İçişleri Başkanlığına bağlanmıştır. Bekçiler, emniyetin hizmetinde çalışan kolluk güçleridir.

Polisin bulunmadığı mahalle ya da çarşılar da görevini yapmaktadır. Polis olay yerine gelene kadar işlenen suç varsa müdahale etme, bozulan kamu düzenini sağlama ve olaylara müdahale etme durumları vardır. Polis olay yerine geldiği zaman görevi devralır. Görevli olduğu bölgenin asayişini sağlayan bekçiler, yangından, hırsızlığa kadar pek çok olaya müdahale etme hakkı vardır. Bekçi nasıl olunur? Şartları neler? Bekçilik sınavı ne zaman 2023

Haberin Devamı

Bekçi Nasıl Olunur?

Bekçi alımları için öncelikle İçişleri Başkanlığının duyuru yapması gerekir. Duyuru yapıldıktan sonra başvuru aşamaları netleşir. Başvuru için e-devlet ya da duyuru yapılan emniyet genel müdürlüğü sitesi üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru süreci bittikten sonra adayları 3 kademeli bir sınav heyecanı beklemektedir.

İlk etapta yazılı sınava tabi tutulur adaylar. Ardından, eğer ki sınavı geçmişse, fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Bu aşama da kişisel beceriler ön planda tutulmaktadır. Ve son olarak bu kademe de atlatılmışsa eğer, sözlü sınav yapılır. Sınav sürecini atlatan bekçi adayları sonuçları beklemektedir. Sonuçlar da 3 sınavı da başarı ile bitiren adayların puanları toplanır ve en yüksek puanı alan kişi bekçi olmaya hazırdır. Kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilir. Bekçi nasıl olunur? Şartları neler? Bekçilik sınavı ne zaman 2023

Haberin Devamı

Bekçi Olma Şartları Nedir?

Her işe alımlarda kurallar olduğu gibi bekçi alımında da kurallar vardır. Bekçilik sınav başvuru öncesi yapılması gereken ve olması gereken belli kurallar vardır. 2023 bekçi olma şartları için de ilk olarak TC vatandaşı olma şartı aranır. Lise ve dengi bir okuldan mezun olmak gerekir. En az 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Askerlik yaşını doldurmuş olmak ya da tecil ettirmiş olmak gerekir. Başvuru yapılacak olan ikametgâh ilin de en az 1 sene yaşamış olması gerekir.

Herhangi bir siyasi üyelik olmaması gerekir. Silah taşıma ve kullanma engelinin olmaması gerekir. Kamu haklarından mahrum olmaması gerekir. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis ya da ceza almamış olması gerekmektedir. Ayrıca güvenlik ve arşiv sonuçlarının, kısaca sicilinin temiz olması gerekir. Bu kriterlere uyan bay ya da bayan tüm adayların başvuru yapmasında her hangi bir sakınca yoktur. Bekçi nasıl olunur? Şartları neler? Bekçilik sınavı ne zaman 2023

Adayların en az 18 yaş, en fazla 31 yaş aralığı içinde olması gerekmektedir. Boylarının en 1.67 cm olması gerekiyor. Kilo olarak vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir. Tüm bu kriterlere uyan ve sınavı geçen adayları 3 aylık bir eğitim süreci beklemektedir. Sonrasında ise kendileri için uygun görülen mesai alanı içine yönlendirme yapılmaktadır.