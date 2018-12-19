Bekçilerden kaçan 3 şüpheli, silah ve uyuşturucu ile yakalandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, otomobille bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli saklandıkları iş yerinde yakalandı. İş yerinde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 bıçak ile çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Otomobildekiler durmayarak kaçarken, bekçiler durumu asayiş polislerine bildirdi. Polisler ve bekçiler yaptığı kontrollerde otomobili bir iş yerinin önünde park edilmiş buldu. İş yerine giren ekipler burada yaptıkları aramada 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 bıçak ile çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Malzemelere el koyan polis, iş yerindeki M.M.E., M.İ. ve A.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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DHA