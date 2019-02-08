Bekçilerin üzerine sürdü, kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA'da, "dur" ihtarında bulunan mahalle bekçilerinin üzerine sürdüğü otomobiliyle kaçan sürücü, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, şüphelendikleri 01 EMC 88 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayıp, aracı bekçilerin üzerine süren sürücü kaçtı. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahlarında önlem aldı. Dadaloğlu Bulvarı'nda önlem polislerin durdurmak istediği otomobil, yine kaçınca bu kez kovalamaca başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobili yakalayan polisler, ismi öğrenilemeyen sürücüyü ve yanındaki iki kişiyi gözaltına aldı. Otomobil ve şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

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DHA