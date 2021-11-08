Bekçiliğini yaptığı inşaatın asansör boşluğunda cesedi bulundu!
İnşaat halindeki binanın bekçiliğini yapan Ergün Celep, asansör boşluğunda bina sahibi tarafından ölü bulundu.
Üzücü olay, İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşandı. 55 yaşında olduğu bilinen Ergün Celep isimli yaşlı adam, inşaat halindeki bir binanın bekçilik görevini üstleniyordu. Bina sahibi Fatih Demir, inşaatı kontrol etmek amacıyla tüm katları tek tek dolaşırken bir anda Celep'in asansör boşluğunda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Korkunç manzara karşısında ne yapacağını bilemeyen bina sahibi, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ
Ferhat Demir, kontrol amaçlı geldiği inşaat halindeki binada korkunç manzara ile karşılaştı. Saat 12.30 sıralarında gerçekleşen olayda Demir, 5 katlı binanın her bir dairesini teftişe çıktı. En alt kata geldiğinde ise asansör boşluğunda bir adamın yere yığıldığını gördü. Bu esnasında buz kesen bina sahibi, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerde yatmakta olan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sağlık ekiplerinin ardından olay yerine sevk edilen Polis ekipleri de Celep'in ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Savcının incelemesinin ardından Celep'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Celep'in olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
BİNA SAHİBİ KONUŞTU
Celep'in cansız bedeni ile karşılaşan Ferhat Demir, "Bu arkadaş bizim inşaatta bekçi olarak çalışıyordu. Dün akşam 18.00 sıralarında buradaydı. Görüştüm sabah 12.30 gibi inşaata geldim. Denetlemeye başladım. Bodrum kata indim. Burada cansız bedenini gördüm. Şok oldum. Düşüp mü öldü bilmiyorum. Polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdim. 2 tane de rahatsızlığı vardı" dedi.