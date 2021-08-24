Bekçilik alımı başvurusu 2022 | EGM PA Bekçi alımı başladı mı, maaşları ne kadar 2022?

Bekçilik alımı başvurusu 2022 sorusu merak edildi. EGM PA Bekçi alımı başladı mı, maaşları ne kadar 2022? soruları yanıt buldu mu? Toplamda 10 bin bekçi alımı yapılacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulmuştu. Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Polis Akademisi tarafından yapılıyor. Bekçilik mesleği için başvuru yapacak adaylar şartları ve maaş konusunu merak ediyor. Bizler de Bekçilik alımına ilişkin bilgilere yer verdik.

BEKÇİLİK ALIMI BAŞVURUSU 2022

EGM ve PA ile bekçi ve jandarma alımı için başvuru tarihleri diğer aylarda olduğu gibi Şubat ayında da ilgilisi tarafından yakından takip ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyuruldu ancak, yeni alımların tarihleri için herhangi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI, MAAŞLARI NE KADAR 2022?

Eğitim derecesine göre farklılık gösteren bekçi maaşları 5.008,221 TL'ye kadar yükseliş gösterebiliyor.

2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaşları şöyle;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2021 BEKÇİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını http://www.pa.edu.tr adreslerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapacak. Ön başvuruları kabul edilen adaylar yazılı, sözlü (mülakat) ve parkurlara katılım sağlayacak.