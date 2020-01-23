Bekçilik başvurusu 2020 ne zaman? Başvuru tarihi ne zaman? Bekçilik başvuru formu

Bekçi olmak isteyenler internette başvuru zamanlarını araştırmaya başladı. Peki Bekçilik başvurusu 2020 ne zaman? Başvuru tarihi ne zaman başlıyor, bitiyor? Bekçilik başvuru formuna nasıl ulaşabilirim? Tüm merak edilenler haberimizde...

BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2020 NE ZAMAN?

2020 bekçilik alımları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz bu konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak Polis Akademisi ve EGM resmi sitesi üzerinden yapılan son dakika duyurularını haberimizin içeriğinden takip edebilirsiniz...

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının

(h) ve

(j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 8 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar. (2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir. (3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar. (4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

BEKÇİLİK BAŞVURUSUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;

a. Sınav başvuru dilekçesi,

b. T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),

c. Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)

d. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

e. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

f. Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

g. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

h. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i. Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,

j. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

k. Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)

2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

BEKÇİLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

A) Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,

1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALINACAK?

İstanbul, Ankara, Bursa, Yozgat, Gaziantep, Kocaeli illerinde alımlar olacak. Gaziantep ilindeki alımlarda 25-45 yaş aralığında olmaları gece uyku problemi yaşamayanların başvuru yapmaları istenildi. İlan numarası: 00005331305. Kocaeli ilinde 1 kişilik bekçi alımında fabrikanın bekçiliğini yapacak adayların başvuru yapmaları istenildi. Bu alımda bay ve engelli kadroda istihdam edilecekler. 00005332164 İlan numarasından detayları öğrenebilirsiniz.

Bursa'nın İrfaniye, Görükle, Göçmen konularında kalıcı ikamet olan aktif olarak araç kullanabilen adayların başvuru yapmaları istenildi. Başvuru ilan: 00005345808. Yozgat için bekçi kadrosundaki adaylar nizamiye ve kantar görevlisi olarak çalışacaklar.00005350468 ilandan detayları öğrenebilirler.

İstanbul bekçi alım 4 farklı ilanda açıklandı.Hastane otoparkında görevlendirilecek olan personeller, ehliyet sahibi olması istenildi. 00005353429 Tuzla organize bölgesinde depoda görevlendirilecek olan personeller engelli statüde istihdam edilecek. Başvuru numarası: 00005359361 . Vana sektöründe faaliyet gösteren firmanın alımları için Tuzlada ikamet eden adayların başvuru yapmaları gerekecek. 00005360585 . Ankara ilinde erkek bina görevlisi alınacak. Etimesgut ile Sincan civarında ikamet eden adaylar başvuru yapabilecekler. İlan: 00005362635 adresinde yer almaktadır.

BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ DETAYLAR NELERDİR?

İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulacak.

Adaylardan, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak.

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.

Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

BEKÇİLERİN KİMLİK SORMA YETKİSİ VAR MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.

Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.