Belirli şartları sağlayan erkek adayların bekçi olmak için yapacakları başvurulara dair merak ettikleri bazı şeyler var. E-devlet üzerinden yapılacak olan başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını merak edenler Bekçilik Başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır? 2022 Bekçilik Başvuru işlemleri gibi soruları araştırıyor. Biz de haberimizde merak edilenlere yer verdik....

BEKÇİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Bekçi olmak isteyen adaylar E-devlet sistemine girdikten sonra "Polis Akademisi Başkanlığı" sekmesine girdikten sonra, verilen tarihler ve günler üzerinden izlenilmesi gereken adımlar bir bir yerine getirmelidir. Bekçilik için E-devlet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra başka bir işlem yapmaya gerek yoktur.

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BEKÇİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİLİK MAAŞI NE KADAR?

En düşük bekçi maaşı 9 bin 259 lira, üniversite mezunu bekçi maaşı ise 10 bin 920 liraya çıkarıldı.

BEKÇİLER KAÇ SAAT ÇALIŞIR?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. Günlük olarak çalışan saatleri ise görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatlerine göre belirlenmektedir.