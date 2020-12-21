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  3. Bekçilik sınav konuları nelerdir? 2020/1. dönem çarşı mahalle bekçiliği konuları

Bekçilik sınav konuları nelerdir? 2020/1. dönem çarşı mahalle bekçiliği konuları

Polis Akademisi Başkanlığı 2020/1. dönem çarşı mahalle bekçiliği sınav tarihlerini duyurdu. Sadece İstanbul'da gerçekleştirilecek bekçilik sınavının konuları da belli oldu. İşte sınava girmeden önce öğrenmeniz gereken Bekçilik sınav konuları 2020

Bekçilik sınav konuları nelerdir? 2020/1. dönem çarşı mahalle bekçiliği konuları

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavında adaylara toplam 100 soru sorulacak. Peki Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? Sınav konuları nelerdir? Adaylar kaç soru sorulacak? Sınav süresi ne kadar? Binlerce adayın katılım sağlayacağı yazılı sınav hakkında tüm detaylar haberimizde...

2020/1. DÖNEM ÇARŞI MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 16 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'te İstanbul'da uygulanacak.

BEKÇİLİK SINAV KONULARI NELERDİR?

Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor. İşte o konular;

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20
Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15
Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15
Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15
Matematik (Ortaöğretim düzeyi) 15
Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

Bekçilik sınav konuları nelerdir? 2020/1. dönem çarşı mahalle bekçiliği konuları

SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARLARI NEREDEN BAKILACAK?

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021'de https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Bekçilik sınav konuları nelerdir? 2020/1. dönem çarşı mahalle bekçiliği konuları

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ MAAŞI NE KADAR?

EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.

Bekçilik sınav konuları nelerdir? 2020/1. dönem çarşı mahalle bekçiliği konuları

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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