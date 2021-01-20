Bekçilik sınav sonuçları kaç günde açıklanır? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi sınavı sonuçları tarihi hakkında açıklama yaptı mı? 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı tamamlandı. Pandemi süreci nedeniyle ertelenen bekçilik sınavı, bugün (20 Ocak 2021) saat 14.00'da yapıldı. Toplam 120 dakika süren sınav sonrası gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Bekçilik sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmez, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

BEKÇİ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bekçi sınavı sonuçlarına yönelik herhangi bir tarih henüz verilmedi. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer verilecektir.

SONUÇLAR KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Ocak 2021'de yapılması kararlaştırılan sınavın sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Sonuçlar sabah 10.00 ile akşam 16.59 saatlerinde açıklanacağı tahmin ediliyor.