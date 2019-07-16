Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklandı mı 2019? Bekçilik soruları

Bekçilik sınav soruları ve cevapları sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Peki Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklandı mı 2019? Tüm cevaplar haberimizde...

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların heyecanla beklediği 2019 Bekçilik soruları ve cevapları bugün erişime açılacak. Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

Bekçilik sınav soruları ve cevapları açıklanma saatine dair henüz net bir bilgi gelmedi.

Adaylar soru ve cevaplara https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019?

2019 bekçilik sınav sonuçları MEB'in yayınladığı takvime göre 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itiraz işlemi ise 2 gün içerisinde yapılmaktadır.

BEKÇİLİK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından konuya dair yapılan bilgilendirmede bekçi alımı yazılı sınav değerlendirme süreciyle ilgili, "Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır." denilmişti.

İSTİHDAM EDİLMEK İÇİN SINAVI GEÇMEK ŞART MI?

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018’de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.

BEKÇİLİK SINAV İTİRAZLARI NASIL OLUR?

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.trinternet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.