Bekçilik sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişi 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavına katılım sağladı. Sınavın soru ve cevap anahtarı ise sınavın ardından en çok araştırılan konuların başında geldi. 20 Ocak günü sınava giren adaylar bekçilik sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Bekçilik yazılı sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

BEKÇİLİK SINAVINDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK LAZIM?

Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımı kapsamında uygulanan yazılı sınavda 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarı 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanması bekleniyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.

BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

BEKÇİLİK SINAVINDA HATALI SORU VARSA...

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.