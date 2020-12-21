Bekçilik sınavı kaç dakika, kaç soru 2020?

Polis Akademisi Başkanlığı, internet sitesinden yaptığı duyuruda mahalle ve çarşılarda görev yapacak bekçiler için yazılı sınavın 16 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Bekçilik sınavında adaylara Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hatay Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanından sorular yöneltilecek. Peki Bekçilik sınavı kaç dakika, kaç soru?

BEKÇİLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavında 100 soru sorulacak. Sınav süresi olarak ise 120 Dakika verilecek. Sorularda 5(beş) cevap seçenek sayısı olacak. Sınavda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak.

SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 15 Şubat 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.

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SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir..

• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir..

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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