Vatandaşların beklediği 2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavına sayılı günler kaldı. Binlerce adayın gireceği sınav hakkında araştırılan konular arasında ' Bekçilik sınavına girerken gerekli belgeler 2020 ' yer alıyor. Biz de sizler için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan bekçilik sınavına girerken gerekli belgeleri haberimizde derledik.

BEKÇİLİK SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Mahalle ve çarşı bekçiliği sınavı 16 Ocak 2021 Cumartesi günü İstanbul'da uygulanacak. Sınavda gerekli belgeler ve yasak olan eşyalar aşağıdaki gibidir;

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.

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Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklar. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.

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BEKÇİLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 19 Ocak 2021'de 3 adresten yayımlanacak. İşte o adresler;

https://www.pa.edu.tr

www.meb.gov.tr

http://odsgm.meb.gov.tr

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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Yazılı sınav sonuçları hakkında bilgiler 15 Şubat 2021'de https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime açılacak.

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