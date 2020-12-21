Bekçilik yazılı sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? Bekçilik için kaç puan lazım?

Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesinde 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav hakkında bilgiler açıklandı. Sınava az bir süre kala sınavda alınması gereken puanın kaç olduğu merak konusu oldu. Peki Bekçilik yazılı sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SINAVI NEREDE?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, İstanbul ilinde gerçekleşecek.

BEKÇİLİK YAZIKLI SINAVINDA KAÇ PUAN GEREKLİ?

Bekçilik yazılı sınavında 100 puan üzerinden asgari 50 puan alınması gerekir. Yani yazılı sınavda 100 sorudan en az 50 sorunun doğru cevaplaması gerekir. Sınavdan 50 ve altında puan alan adaylar, fiziki yeterlilik testine ve sözlü mülakatlara malesef ki giriş yapamaz. Yazılı sınavda alınan puan genel başarı puanına %25 oranında etki eder.

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SINAVIN KAPSAMI

Bekçilik yazılı sınavında adaylara 100 soru sorulacak ve sınav konuları 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı ve öncesi müfredatına göre belirlenecek. İşte sınav konuları;

- Türkçe (Ortaöğretim düzeyi): 20 soru

- Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi): 15 soru

- Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi): 15 soru

- Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi): 15 soru

- Matematik (İlköğretim düzeyi): 15 soru

- Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi): 20 soru

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BEKÇİLİK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılır. Ayrıca bilginiz olsun ki yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez.

HATALI SORU ÇIKARSA NE OLACAK?

Bekçilik sınavında hatalı sorular çıkarsa o ilgili sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. İşte MEB’ten konu ile ilgili yapılan o açıklama;

“Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.”