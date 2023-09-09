Bekçiyi vuran saldırgan yakalanacağını anlayınca tüfeği başına dayadı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir mahalle bekçisini pompalı tüfekle vuran saldırgan, polis ekipleri tarafından köşeye sıkıştırılınca suç aleti tüfeği başına dayadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bekçiyi vuran saldırgan yakalanacağını anlayınca tüfeği başına dayadı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir mahalle bekçisini pompalı tüfekle vuran saldırgan, polis ekipleri tarafından köşeye sıkıştırılınca suç aleti tüfeği başına dayadı. Saatler süren pazarlık sonunda teslim olan yaralı saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Olay, Evka 4 Mahallesinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Satuk Buğra Han Caddesinde görev yapan mahalle bekçileri, pompalı tüfekle etrafa ateş eden Ziya Ç.'yi (27) yakalamak istedi. Ziya Ç.'nin ateş etmesi sonucu A.K. (34) isimli bekçi yaralandı. Bekçiyi yaralayan Çatalkaya, sonrasında da çevreye rasgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırılarak tedavi altında alındı. Yaralı mahalle bekçisi A.K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Tüfeği başına dayadı

Ziya Ç.'yi aramayı sürdüren polis ekipleri, saat 08.00 sıralarında olay yerinin yakınlarında saldırgana rastladı. Çevreye rast gele ateş eden saldırgan, Yakalanacağını anlayınca bir manav tezgahının önüne oturarak suç aleti tüfeği kafasına dayadı.

Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alırken özel harekat ekipleri de olay yerine geldi. Ziya Ç. ile diyalog kurmaya çalışan özel harekat ekipleri yaklaşık 1.5 saat sonra saldırganı ikna ederek teslim olmasını sağladı. Bacağından yaralı olduğu görülen saldırgan, elindeki pompalı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek olay yerinde hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekçiyi vuran saldırgan yakalanacağını anlayınca tüfeği başına dayadı

Bekçiyi vuran saldırgan yakalanacağını anlayınca tüfeği başına dayadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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