Bekhruz Shaydulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekhruz Shaydulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekhruz Shaydulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekhruz Shaydulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekhruz Shaydulov 1 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бехруз Шайдулов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekhruz Shaydulov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bekhruz Shaydulov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bekhruz Shaydulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekhruz Shaydulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bekhruz Shaydulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekhruz Shaydulov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Surkhon

Bekhruz Shaydulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekhruz Shaydulov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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