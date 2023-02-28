Bekhruz Shodmonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekhruz Shodmonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekhruz Shodmonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekhruz Shodmonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekhruz Shodmonov 21 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Бехруз Шодмонов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekhruz Shodmonov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bekhruz Shodmonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bekhruz Shodmonov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bekhruz Shodmonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekhruz Shodmonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bekhruz Shodmonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekhruz Shodmonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Buxoro

1 Şubat 2022 yılında Sogdiana

31 Temmuz 2022 yılında Metallurg Bk.

Bekhruz Shodmonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekhruz Shodmonov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Bekhruz Shodmonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.