Bekim Balaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekim Balaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekim Balaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekim Balaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekim Balaj 11 Ocak 1991 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekim Balaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Bekim Balaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bekim Balaj'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bekim Balaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bekimbalaj/

http://www.facebook.com/Bekimbalajofficialpage/

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Bekim Balaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekim Balaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bekim Balaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekim Balaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2007 yılında KF Vllaznia U19

1 Temmuz 2009 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2010 yılında Gençlerbirliği

1 Şubat 2011 yılında KF Tirana

25 Temmuz 2012 yılında Sparta Prag

8 Temmuz 2013 yılında Jagiellonia

30 Haziran 2014 yılında Sparta Prag

11 Temmuz 2014 yılında Slavia Prag

23 Ocak 2015 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2016 yılında Terek Grozny

26 Temmuz 2019 yılında Sturm Graz

21 Temmuz 2021 yılında Nizhny Novgorod

30 Ocak 2022 yılında Boluspor

17 Temmuz 2022 yılında A. Keçiörengücü

14 Ocak 2023 yılında KF Vllaznia

Bekim Balaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekim Balaj şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bekim Balaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Vllaznia Shkodra

Arnavutluk takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 9 gol atmıştır.

Arnavutluk U21 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

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