Bekim Dida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekim Dida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekim Dida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekim Dida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekim Dida 27 Ağustos 1997 tarihinde Kukës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekim Dida Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Bekim Dida'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bekim Dida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekim Dida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bekim Dida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekim Dida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Kukësi B

14 Eylül 2017 yılında KS Besa

17 Ocak 2018 yılında KF Korabi

27 Ağustos 2021 yılında KS Kastrioti

Bekim Dida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekim Dida şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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